Divulgado resultado preliminar da prova discursiva do concurso da Polícia Civil

Da redação ac24horas 20/06/2017 08:19:23

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta terça-feira (20) o resultado preliminar da correção da prova discursiva do concurso em andamento para agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia. A secretaria divulgou ainda o resultado dos pedidos de revisão e resultado final da Perícia Médica dos candidatos que se declararam com deficiência.

Na mesma publicação também consta o resultado preliminar da Prova Discursiva, sendo considerados aprovados na prova objetiva 10 (dez) vezes o número de vagas para o cargo.

A relação por cargo, número de inscrição, nome em ordem alfabética e nota está disponível na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira, edição nº 12.077, páginas 36-43.

A relação está disponível na página do DOE (<http://www.diario.ac.gov.br/>). Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.