Requerimentos convocando secretários de saúde e obras é apresentado na Assembleia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 20/06/2017 12:14:35

Depois de se posicionar contra o requerimento apresentado por Eliane SInhasique (PMDB) para convocar o secretário de saúde Gemil Júnior para apresentar esclarecimentos sobre obras de unidades de saúde que estariam paralisadas em todo Acre, o deputado Raimundinho da Saúde (PTN) apresentou dois requerimentos nesta terça-feira (20) convocando os secretários de saúde e de obras do Estado para prestar esclarecimentos na Aleac.

O parlamentar governista justifica sua iniciativa destacando que Sinhasique teria se equivocado no teor de seu requerimento. Para Raimundinho da Saúde, Gemil Júnior precisa esclarece as filas em busca de cirurgias, exames e atendimento nos hospitais e quem deve esclarecer a questão das obras paradas é o secretário de obras, Átila Pinheiro de Souza, que responde pela pasta no governo do Acre. Os requerimentos devem entrar na pauta de votação ainda nessa semana.