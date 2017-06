Prazo de inscrição para servidores obterem casas na Cidade do Povo é prorrogado

Agência de Notícias do Acre 20/06/2017 07:45:01

Os servidores públicos estaduais têm até a sexta-feira, 23, para se inscreverem no Programa Habitacional para Servidores Públicos (PHSPAC). O governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab), publicou a prorrogação do prazo no Diário Oficial de sexta-feira, 16.

Para se inscrever no PHSPAC o servidor interessado deverá preencher o formulário disponível no endereço eletrônico www.sihab.ac.gov.br/servidor.

Estão aptos a se habilitar servidores civis ou militares, ativos ou inativos, da reserva, reformados ou pensionistas da administração direta ou indireta do Estado.

Serão disponibilizados mil lotes. Sendo que parte será apenas o terreno, sem intervenção predial, e a outra parte será de unidades habitacionais prontas, construídas por empresas vencedoras de licitação, na Cidade do Povo.

Os inscritos no programa não poderão possuir imóvel urbano em seu nome, nem terem sido beneficiados em outro programa habitacional. Devem também atender as condições exigidas por instituição financeira para financiamento habitacional, caso necessário.