Policia Rodoviária Federal prende homens suspeitos de tráfico de drogas, em Xapuri

Da redação ac24horas 20/06/2017 08:08:00

Durante uma fiscalização de rotina em rodovias federais, trabalho desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta segunda-feira (19), foram presos dois indivíduos na BR-317, em Xapuri, suspeitos pelo crime de tráfico. Mais de cinco quilos de cocaína foram encontrados com um deles.

De acordo com o registrado pela PRF, a abordagem aconteceu a um ônibus que fazia a linha Brasileia/Rio Branco no km 175 da estrada. Com o passageiro W.N.O foram encontrados quatro pacotes de substância aparentando ser cocaina que juntas pesaram um total de 5,819kg do produto.

Perguntado sobre a droga, o suspeito afirmou que estaria apenas fazendo o transporte e que o verdadeiro dono estava acompanhando o ônibus dentro de um táxi.

O referido táxi com as características citadas pelo suspeito também foi abordado por uma equipe da PRF. O suspeito identificado pelas iniciais F.A.S foi reconhecido pelo suposto comparsa como dono do material e ambos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para os devidos procedimentos cabíveis.