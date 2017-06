Jonas afirma que Temer “está com plano diabólico para tirar o nome de Deus das escolas”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 20/06/2017 15:41:10

O deputado Jonas Lima (PT) usou a tribuna da Aleac na manhã desta terça-feira (20) para lamentar a possível retirada do ensino religioso da grade curricular das escolas públicas brasileiras. Para o petista, o presidente Michel Temer (PMDB) estaria promovendo um plano diabólico para tirar o nome de Deus das escolas.

Segundo Jonas Lima, ele tomou conhecimento da questão através de uma matéria veiculada na imprensa nacional, quando o deputado federal Tiririca apresentou declarações que tramita no Congresso um projeto de lei para a retirada do ensino religioso das escolas do país, fato que lima considera absurdo.

“Eu quero falar de uma declaração, que o deputado Tiririca deu depois de sair de uma comissão na Câmara Federal. O sinal está acesso. Segundo ele saiu triste, porque eles discutiram ali para retirar das escolas a Bíblia e o nome de Deus. É isso que está acontecendo no Brasil. Na nossa época tinha o Hino Nacional, hoje não tem mais”.

Para o deputado petista, “se tirar a Bíblia, não sei onde vamos parar. Hoje esse presidente que está aí está com um plano diabólico para tirar o nome de Deus. Tem que respeitar. Somos 43% dos brasileiros. Se a luz acendeu esta casa tem que se levantar, o que está acontecendo no Brasil é o vazio que está nas famílias”, finaliza.