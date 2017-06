Marcus saiu do armário e anunciou candidatura ao governo

Luis Carlos Moreira Jorge 20/06/2017 07:36:16

Até aqui o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, vinha tirando uma de João sem Braço, saindo com evasivas quando perguntado se seria candidato ao governo em 2018. Mas na reunião de ontem com os demais postulantes à indicação, resolveu sair do armário e anunciou no encontro que pretende ser candidato a governador. É a primeira vez que, Marcus Alexandre (foto) admitiu esta possibilidade, furando a sua promessa de que somente falaria sobre o assunto no próximo ano. Para quem tem acompanhado o trabalho da PMRB e suas frentes de serviço não é novidade esta candidatura, pois, ele vem aliando estas ações à política, como já estivesse em plena campanha para governador em 2018. Com esta revelação não há mais o segredo de polichinelo de que estava focado só no trabalho da PMRB. Mas, também em buscar votos. Leva vantagem sobre os demais nomes da FPA por estar na máquina da PMRB, com uma exposição diária nos bairros. Só falta mesmo distribuir santinhos aos moradores.

O buraco é mais embaixo

Só que o buraco para a disputa do governo é bem mais embaixo. Não será aquele mamão com mel que Marcus Alexandre pegou na reeleição.

Virou “ajudador”

O senador Jorge Viana (PT) tentou de todas as maneiras impor o seu pensamento de não se discutir a sucessão estadual este ano, com várias candidaturas. Foi voto vencido. Criticado até pelo andar debaixo do PT, agora emite uma nota resumindo seu papel a de um “ajudador”.

Máxima política

Em política é preciso em certas ocasiões dar uma passo atrás para depois dar dois à frente.

Sentado no cofre

Quem manda numa sucessão estadual é o governador, pelo fato de estar sentado no cofre e com a caneta que nomeia e demite nas mãos. Claro que iria prevalecer a sua proposta de se ter na FPA vários candidatos ao governo. Ou alguém imaginou uma derrota do Tião Viana?

Conhecido nas bibocas

O senador Sérgio Petecão (PSD) é o único dos candidatos a senador pela oposição que conhece todas as bibocas do Acre. Ainda assim prossegue suas ações como se estivesse em campanha. Não ponha o senador Petecão, como carta fora do baralho na disputa das vagas do Senado!

Muito improvável

Até parlamentares da oposição consideram improvável que a Câmara Federal vá aceitar o pedido do STF para processar o presidente Michel Temer, que tem votos que lhe garantem a permanência no poder. Posso até estar errado, mas dificilmente, Temer será deposto.

Calados entraram e calados ficaram

Os dirigentes dos partidos nanicos que andaram ensaiando um manifesto a favor da candidatura do prefeito Marcus Alexandre a governador, entraram calados e saíram mudos da reunião acontecida ontem com o governador Tião Viana e o senador Jorge Viana (PT).

Concentrado no Alto Acre

O senador Flaviano Melo (PMDB) , eventualmente, poderá ir pedir votos no Juruá, perdeu espaço na região para a deputada federal Jéssica Sales (PMDB). O forte de sua campanha deverá ser centrado na Capital, Sena Madureira, Manuel Urbano e municípios do Alto Acre.

Organizar melhor

O deputado federal Flaviano Melo (PMDB) precisa organizar melhor a sua campanha de reeleição, na última disputa já se elegeu com certa dificuldade. Foi um aviso do eleitor.

Campanha arregaçada

O vereador Manuel Marcos (PRB) precisa fazer, como se diz no popular, uma campanha arregaçada para se eleger deputado federal. Só os votos da Capital não lhe garantirão a vitória. Rio Branco é um colégio eleitoral mais furado do que queijo suíço. Precisará do interior.

Base em cobija

As campanhas em Brasiléia são interessantes. Com pouco o quase nenhum espaço na mídia, a oposição aluga horários em rádios da Bolívia e larga o malho no PT. A justiça eleitoral não pode intervir porque a produção do programa é em Cobija. E tome sarrafo do pescoço à canela!

Maior torcedor

Ninguém torce mais pela vitória do senador Gladson Cameli (PP) para governador do que o ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes. É que sua mulher Marilza Gomes é a primeira suplente do Gladson e ganharia quatro anos de Senado.

Só depois de ver

Fala-se muito no momento em Reforma Eleitoral. Mas sou descrente que mude alguma coisa na legislação eleitoral para o pleito do próximo ano. Com o atual Congresso? Duvido!

PT decide lançar candidato ao governo em setembro

Duas reuniões políticas, uma entre os candidatos ao governo Nazaré Araújo, Daniel Zen, Emylson Farias e Marcus Alexandre e a outra com o senador Jorge Viana e o governador Tião Viana e os partidos da FPA, definiram ontem o rumo da sucessão estadual. Venceu a tese de que os pré-candidatos a governador continuarão a manter as suas atividades políticas na busca de popularizar o nome e que o anúncio oficial do candidato ao governo acontecerá em setembro. Prevaleceu justamente a tese defendida pelo governador Tião Viana. Duas pesquisas de opinião pública deverão acontecer neste período. Decidiu-se ainda que, Tião Viana vai comandar a campanha. Nenhum dos dirigentes dos partidos nanicos presentes contestou.

Uma disputa interessante

A Educação é uma forte base eleitoral e tem servido de escada para a eleição de vários deputados. Na campanha do próximo ano poderemos ter uma disputa interessante pelos votos desta área para a ALEAC: o atual secretário Marcos Brandão e a sindicalista Rosana Nascimento. Ambos em lados políticos opostos.

Não deve demorar

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) não deve demorar muito tempo no comando do seu programa na FM-93. É o forte burburinho que já se escuta nos meios políticos do PT.

Apostas em cada esquina

Em Tarauacá as apostas correm soltas nas esquinas se a prefeita Marilete Vitorino (PSD), acusada de compra de votos, com sentença prestes a sair, será condenada ou absolvida.

Campo livre

Em Cruzeiro do Sul há um campo livre para os candidatos a deputado estadual, mas nada recomendável para os que não possuem domicílio eleitoral na cidade. Ainda há bairrismo.

Dois pontos de vistas

Não concordo com muitas das posições políticas do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSDB), mas não posso deixar de reconhecer que é um político de mãos e passado limpos. Henrique deverá disputar uma vaga para a Câmara Federal. Sua base é o Juruá.

Propósito de unir

O deputado Daniel Zen (PT) manifestou-se dizendo que, essas reuniões só têm um propósito: a união da Frente Popular e o fortalecimento do projeto político. Foi feito um acordo que as agendas políticas continuam e que o melhor avaliado será apoiado pelos demais.

Chequei antes de publicar

Fui checar a denúncia de licitação supostamente superfaturada da venda de medicamentos pela empresa BIOLAR á prefeitura de Epitaciolândia. Alguns dos remédios são até mais baratos que a tabela nacional. Onde havia distorção foi corrigido. E o mais importante: não foi emitida ainda nenhuma nota de faturamento. A BIOLAR é uma empresa séria e respeitada no mercado.

Permitida por lei

É a questão de se pegar carona em outras licitações é permitido pela lei. Não há ilegalidade.

Morreriam abraçados

Os candidatos ao Senado pela FPA, Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT), se entenderam politicamente. Se ambos fossem para a campanha desunidos poderiam morrer abraçados.

Senado, o nó da oposição

A Frente Popular já sacramentou os nomes de seus dois candidatos ao Senado: senador Jorge Viana (PT) e deputado Ney Amorim (PT), que se equivalem em densidade eleitoral. A oposição está longe de chegar a um consenso idêntico. São cinco os postulantes: Sérgio Petecão (PSD), Major Rocha (PSDB), Márcio Bittar (PSDSB), Tião Bocalom (DEM) e Vagner Sales (PMDB). E não se nota em nenhum deles a intenção de uma reunião para num consenso saírem apenas com duas candidaturas a senador. Este ano, esqueçam! No próximo ano, também não sei! Todos os nomes da oposição têm demonstrado com atos que, não pensam numa desistência. Aguardemos 2018.