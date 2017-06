Mais de 70 celulares roubados são encontrados na casa de empresário no Tucumã

Da redação ac24horas 20/06/2017 12:08:06

A Polícia Civil informou na manhã desta terça feira, na delegacia da Terceira Regional, que conseguiu recuperar 78 aparelhos celulares que haviam sido furtados da Gazin, ocorrido no último domingo (11), no depósito da loja localizado na Via Verde.

De acordo com a polícia, os aparelhos estavam na casa de um empresário localizada no bairro Tucumã. Ele entregou espontaneamente os aparelhos e deve responder pelo crime de receptação em liberdade.

“Nós não vamos divulgar a sua identidade. Investigamos e identificamos que ele estava vendendo os aparelhos furtados. Fomos até a sua residência e ele entregou os celulares de forma espontânea e deve responder pelo crime em liberdade”, disse o delegado Alceste.

Esta é a segunda parte da etapa de recuperação dos aparelhos feita pela Polícia Civil. Na semana passada, outros 28 aparelhos foram recuperados e quatro pessoas foram presas com os aparelhos e outros materiais de origem duvidosa.