Luiz Gonzaga denuncia caos no setor de construção no município de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 20/06/2017 15:32:54

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (20), o que ele classifica como caos no setor de construção civil do município de Cruzeiro do Sul. Segundo o parlamentar tucano, os proprietários de cerâmicas e de dragas de areia estão impedidos de operar pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. O órgão afirma que as empresas da localidade estariam trabalhando de forma irregular.

Segundo Gonzaga, a determinação do órgão ligado ao governo federal engessa dois setores importante da economia de Cruzeiro do Sul, podendo provocar um efeito cascata, gerando a demissão de centenas de trabalhadores na segunda maior cidade do Acre. “Fiquei preocupado com a situação em que os empresários se encontram. Eles não podem operar e isso pode causar a demissão dos trabalhadores”.

O deputado tucano afirma que os setores atingidos pela decisão de um órgão público que nunca esteve no município. “A agora chegou de maneira radical proibindo as pessoas de trabalhar, isso é um absurdo. Esses empresários têm a autorização dos prefeitos, eles não podem do nada parar de exercer suas atividades. Se estão irregulares o DNPM tem que conceder um prazo para que eles se regularizem”.

Luiz Gonzaga informa que o deputado federal Major Rocha (PSDB) “ficou de conversar com o Ministério de Minas e Energia em Brasília para buscar uma solução para o problema. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, a paralisação desses proprietários poderá causar um efeito cascata na construção civil de Cruzeiro do Sul. Como vão ficar as reformas, as construções? Como os empresários vão vender o cimento? ”questiona