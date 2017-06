Jovem de 22 anos passa por cirurgia para remoção de 13 kg de fezes do intestino

20/06/2017

Um jovem com dificuldade para ir ao banheiro foi submetido a uma cirurgia que retirou 13 kg de fezes do seu intestino. O caso aconteceu na semana passada em Xangai, na China.

A situação de Zhou Hai, de 22 anos, que já reclamava de dores abdominais intensas e dificuldade para respirar, foi constadada através de uma tomografia computadorizada. O resultado do exame mostrou cerca de 76 cm do intestino inchado. O procedimento cirúrgico durou três horas.

De acordo com o portal Asia One, após revelar aos médicos que sempre teve prisão de ventre, recorrendo muitas vezes a laxantes, Zhou foi diagnosticado com a doença de Hirschsprung, uma doença genética que causa bloqueio no intestino grosso.