Deputada Jéssica Sales garante R$ 1,5 milhão para três grandes obras no município de Marechal Thaumaturgo

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 20/06/2017 14:35:35

A deputada Jéssica Sales (PMDB) anunciou nesta terça-feira (20) o empenho de R$ 1,5 milhão para a execução de três grandes obras no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. A peemedebista destaca que os recursos serão destinados a construção da garagem municipal no valor de R$ 250 mil, um Centro Administrativo no valor de R$ 750 mil e o R$ 500 mil para o Mercado Popular para comercializar os produtos dos pequenos agricultores locais.

Os recursos foram empenhados junto ao Programa Calha Norte. “Estamos investindo para melhorar a infraestrutura da administração de Marechal Thaumaturgo, com a construção de uma garagem municipal para ter um espaço para guardar máquinas e equipamentos da administração pública e promover uma manutenção adequada que poderá prolongar a vida útil do patrimônio adquirido para beneficiar as comunidades rurais”, destaca Jéssica Sales.

Segundo a peemedebista, a construção do prédio do Centro Administrativo para funcionamento de secretarias municipais é uma necessidade para cidades em crescimento, o que facilita o atendimento ao munícipe e reúne todos os serviços oferecidos pela prefeitura em um único espaço, agilizando o trâmite das demandas de pessoa física e jurídica, além de possibilitar o contato direto dos secretários municipais nas questões administrativas de Marechal Thaumaturgo.

“A prefeitura irá ofertar melhores condições de acessibilidade à população. Com boas instalações e melhores condições de trabalho, é inevitável o aumento da satisfação dos servidores que lá trabalharão e, consequentemente, o aumento de qualidade do serviço prestado aos munícipes . O prédio público abrigará as instalações das principais secretarias da gestão oferecendo um serviço de qualidade para toda população”, destaca Jéssica Sales.



A parlamentar destaca que a construção de Mercado Popular vai beneficiar a principal atividade econômica do município que é a produção agrícola familiar, principalmente a ribeirinha, que caracteriza como a principal fonte de renda, por isso faz-se necessária atenção especial. A comercialização dos produtos agrícolas chega a ser tão importante quanto a produção pois se não houver a venda dos produtos, os mesmos transformam-se em prejuízos aos produtores.

O anuncio do empenho dos recursos foi feito durante a visita do prefeito Isaque Pyânco (PMDB). “É relevante esse reconhecimento que Jéssica Sales faz da importância econômica e social dos agricultores. Investir em infraestrutura significa oferecer incentivos e alternativas para estimular a produção agrícola e garantir com isso a tão sonhada segurança alimentar. Esses avanços devemos ao compromisso da deputada com as demandas de cada município”, afirma.

A deputada Jéssica Sales ressalta que o Centro de Comercialização irá proporcionar aos produtores um local adequado para expor e comercializar seus produtos, através de um trabalho em parceria com a prefeitura que deverá oferecer as condições de funcionamento da estrutura que “representa a valorização da agricultura familiar e uma possibilidade de ampliar a renda dessas famílias que necessitam de incentivos para suas atividades”.