Grupo da Coréia do Sul se apresentará no Acre no mês de julho

Da redação ac24horas 20/06/2017 08:01:45

O Asian Music Festival é um dos maiores eventos que acontece na região norte o qual homenageia a vasta cultura asiática, trazendo expressões artísticas desde dança, canto, teatro até artes marciais e está em sua 2ª edição, que será nos dias 15 e 16 de julho no Resort Hotel a partir das 11 horas.

O evento contará com a presença dos dançarinos do circuito nacional como C. Kim, dançarino e coreógrafo profissional, Shi Bessat, dançarino, cantor e ex integrante da boyband Champs.

Os convidados serão jurados do concurso de dança K-Cover Star, um concurso voltado para dançarinos amadores em categoria cover.

E nesta 2ª edição chamada de The Big Show, as novidades não param por ai. Em parceria com a produtora paulista K-Experience, o Asian Music Festival trará direto da Coréia do Sul o grupo de K-Pop Blanc7. Essa será a primeira vez que a região Norte receberá um show dessa proporção e de um estilo musical que vem conquistando milhares de fãs pelo mundo.

Além de todos estes convidados especiais, o forte do evento são as apresentações de artistas de toda a região, são mais de 40 apresentações no primeiro dia com dançarinos, cantores e artistas marciais. Outra novidade nesta edição, será a área de games organizada pela Unicorns Gaming e também uma área exclusiva aos fãs de K-Pop, um café temático típico do Japão e uma área especial para cosplay.

O Asian Music Festival está preparado para receber público de toda a região Norte, fãs fervorosos de K-Pop, entusiastas da cultura asiática e curiosos que já estão ansiosos nas redes sociais pelo lançamento oficial da venda dos ingressos que acontecerá on-line.

TODOS PAGAM MEIA ATÉ 15 DE JUNHO

Primeiro dia (15/07) – R$ 20,00

Segundo dia + Fanmeeting Blanc7 (16/07) – 80,00

Fansign Blanc7 (16/07) – R$ 100,00 (Valor único)

Mais informações: www.asianmusicfestival.com.br ou redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat

Coordenador do Asian Music Festival

Dimitri Kawada

contato@asianmusicfestival.com.br

www.asianmusicfestival.com.br