Jenilson Leite inicia nesta terça-feira (20) uma viagem de cinco dias às margens do rio Muru, em Tarauacá

Da redação ac24horas 20/06/2017 07:51:24

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) cumprirá agenda nos próximos dias às margens do rio Murú.

Leite que está acompanhado dos vereadores Carlos Tadeu, presidente da câmara e do vereador Lauro Benigno, presidente do SINTEAC, participará de reuniões com os moradores dos seringais Mucuripe, Bom Futuro, Belo Monte, Lago Novo, Vitoria Nova e Alto do Bode. O deputado vai verificar as dificuldades do homem do campo, do pequeno agricultor e ouvir suas reivindicações.

Em seu terceiro ano de mandato, Jenilson já visitou todas as comunidades pertencentes a região Tarauacá – Envira, sua base política. Agora visitará as comunidades do rio Muru, terra aonde viveu na infância.

“Depois de eleito, já visitei ramais, todos os Rios da regional Tk-envira. Hoje vou ao rio que nasci. É uma exercício de comprometimento. Ouvir as pessoas é uma maneira de lutar pelos interesses coletivos”.