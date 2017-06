Alan Rick recebe prefeito do Bujari para tratar da liberação de recursos para o município

Da redação ac24horas 20/06/2017 11:04:39

O deputado federal Alan Rick recebeu na manhã desta terça-feira, 20, em seu gabinete em Brasília, o prefeito do Bujari, Romualdo Araújo. Na reunião foram tratados temas importantes para o desenvolvimento do município que incluem além das emendas individuais que o parlamentar acreano tem destinado à prefeitura do município na área de saneamento, que envolvem recursos da ordem de R$ 1,5 milhões, além de R$ 700 mil para infraestrutura urbana, R$ 400 mil na área de saúde, dos quais R$ 300 mil são custeio e R$ 100 mil para aquisição de equipamentos.

“O prefeito Romualdo tem realizado um grande trabalho nestes primeiros meses de mandato. Na área da Saúde, por exemplo, está realizando o Saúde Itinerante do município em regiões como o baixo Antimary. De minha parte, estou trabalhando muito pelo Bujari, com emendas para implantação de sistemas de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares (banheiros), nas Comunidades Vila Tomé, no ramal Espinhara e no Projeto de Assentamento Walter Acer (Valteraço), além de saúde e infraestrutura”, disse Alan Rick.

Na área da infraestrutura, por exemplo, os R$ 700 mil destinados pelo deputado em emenda individual, serão usados para a pavimentação da Rua Projetada B, uma importante via de acesso do município. Além disso, estão sendo destinados, também em emendas individuais, R$ 220 mil para a continuação de obras de pavimentação de ruas em diversos bairros.