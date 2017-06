Acusado de aceitar cartão do Bolsa Família em venda de drogas é preso no interior

Da redação ac24horas 20/06/2017 15:04:42

As polícias Militar e Civil do município de Marechal Thaumaturgo prenderam na tarde de ontem, segunda-feira, 20, Avelino Leão, de 36 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas. Em seu estabelecimento comercial, os policiais encontraram 90 poções de pasta-base de cocaína prontas para venda e um tablete do mesmo produto. Além disso, foram achados documentos pessoais, entre eles 36 cartões do Programa Bolsa Família, e munições para diversos calibres de armas de fogo.

Segundo a Polícia Militar do município, a apreensão dos cartões do Bolsa Família indica que usuários pagavam pelo entorpecente com o dinheiro do benefício mensal pago pelo governo.

Para o comandante da Polícia Militar na Região do Juruá. Major Lázaro Moura, a retenção dos cartões por parte do acusado leva a crer que o acusado atingia uma clientela de pequeno poder aquisitivo.

Avelino Leão será transferido para o município de Cruzeiro do Sul, onde prestará depoimento na Delegacia Geral de Polícia Civil, antes de ser encaminhado par ao Presidio Manoel Nery da Silva.

Com informações do site acreaovivo.com