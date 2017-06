Vereadores de CZS participam de evento que assinala início das obras da BR-364

Archibaldo Antunes 19/06/2017 16:57:49

Onze vereadores de Cruzeiro do Sul se deslocaram no começo da tarde desta segunda-feira, 19, até Feijó, para participarem ainda hoje da solenidade de início dos serviços de recuperação da BR-364, nos 49 quilômetros que separam o município e Tarauacá. O evento conta ainda com a presença do senador Gladson Cameli (PP) e do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado, Thiago Caetano. O regresso dos parlamentares cruzeirenses está marcado para a quarta-feira, 21.

Esta é a segunda frente de serviços aberta pelo Dnit na rodovia. A primeira se deu na última segunda-feira, 12, com o objetivo de recuperar o trecho que liga Sena Madureira a Manoel Urbano.

Três vereadores cruzeirenses alegaram compromissos locais para não comparecer ao ato patrocinado pelo Dnit: Mariazinha (PHS), Leandro (PSL) e Franciney (PT). Coincidentemente, todos ligados à Frente Popular.

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares (PMDB), afirmou que a ida dos parlamentares cruzeirenses a Feijó é uma demonstração de apoio aos esforços do senador Gladson Cameli para viabilizar a reconstrução da estrada. “Mas esse também é um momento em que todos os políticos do Acre, não importando qual seja a bandeira partidária de um, deveriam estar unidos em apoio ao projeto”, disse.

Romário ressaltou ainda que a BR é um sonho de todos os moradores da região do Juruá. “Mas é uma obra que beneficia todos os acreanos”, concluiu.