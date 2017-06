Primeiras apresentações do Gameleira Cultural se iniciam nesta semana, em Rio Branco

Agência de Notícias do Acre 19/06/2017 07:27:00

O governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), anuncia as datas da primeira etapa do Gameleira Cultural. Ao todo, 11 dos 29 eventos programados serão apresentados nos dias 21 e 23 de junho, em Rio Branco.

O edital, que compõe o programa Jamaxi Cultural, é orçado no valor de mais de R$ 600 mil e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento dos sistemas nacional e estadual de cultura, contribuindo para o cumprimento das metas dos planos de cultura.

A primeira apresentação será do músico Seu Bina, às 10 horas, na Escola Raimunda da Silva Pará, localizada na Cidade do Povo. A circulação ainda passará por outras instituições de ensino dos bairros Calafate, Custódio Freire, Tucumã, Ouricuri, Liberdade, São Francisco, Recanto dos Buritis, Belo Jardim III, Aeroporto Velho e Novo Mercado Velho.

De acordo com a diretora-presidente da FEM, Karla Martins, o cardápio cultural inclui produtos artísticos nos segmento de teatro, música, dança, artes plásticas e de audiovisual. “A ideia do Gameleira Cultural é que os espetáculos ocupem diversos pontos de Rio Branco, incluindo escolas da rede pública de ensino, espaços culturais e praças, entre outros, promovendo o acesso da população a esses bem culturais”, diz.

A gestora lembra ainda que, por meio do Jamaxi, os produtos também estão sendo levados a diversos municípios acreanos: “Tivemos um repasse de R$ 2,2 milhões, oriundo do Fundo Nacional de Cultura, voltado para que os grupos levassem seus espetáculos para outras cidades. Além das apresentações, os artistas também levaram para as comunidades palestras, oficinas e rodas de conversa”.