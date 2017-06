Prefeituras do Acre recebem mais um repasse do FPM

Da redação ac24horas 19/06/2017 14:59:21

Será creditado nesta terça-feira, dia 20 de junho, nas contas das prefeituras acreanas o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 2º decêndio do mês de junho de 2017 que será de mais de R$11,2 milhões brutos. O valor é rateado entre as 22 prefeituras do Acre através de critérios estabelecidos pela legislação em vigor. De acordo com os dados do FPM, o 2º decêndio de junho de 2017 comparado com mesmo período de 2016 teve um crescimento de 11,84% em termos nominais, ou seja, comparando os valores sem considerar os efeitos da inflação.