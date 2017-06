Os sabores da Baixada da Sobral estão cada vez melhores

Charlene Carvalho 19/06/2017 13:06:16

Se você não conhece, não sabe o que tá perdendo…

Nunca morei na Sobral e adjacências. Na real, a Sobral, Sobral mesmo – a estrada -, sempre me foi meio distante. Já o restante da região, Palheiral, Bahia, Ginásio e, principalmente, o João Eduardo, conheço bem. Aliás, conheço meia dúzia de caminhos na parte antiga da Baixada. Tenho parentes e amigos lá. Gente da melhor qualidade. Cresci por lá. Também fui a muito culto na Moriá. E só tenho boas memórias.

Tempo desses fui com o Paulo Sampaio Jr. numa ação social lá no final da Bahia. Me mandaram um mapa do Google. Quando entrei na Campo Grande e vi que ia dar na escola Frei Tiago Matiolli, disse logo: fica de boa que a gente não vai se perder, sei onde estou. Sabia mesmo. Ele me olhou meio assustado por eu ir direto, sem entrar em rua errada. A Mendes de Sá eu conheço todinha, pessoas, assim como a rua A do Palheiral e a Campo Grande do João Eduardo e muitas ruas paralelas dali.

Pensou que com essa minha cara de fresca eu não sabia ir lá sem GPS, diz aí? Pode dizer. Te entendo. Mas entenda, fii, fui repórter de rua 20 anos. E tenho família. Às vezes eu visito os parente (sem s mesmo), poxa vida!

Falando sério, digo isso porque, infelizmente, as pessoas ainda têm preconceito com a região. Recentemente um restaurante mara fechou na estrada da Sobral por causa do endereço. Diziam que era longe e tals…

E eu que tinha prometido a mim mesmo que não falaria de comida aqui nos próximos 15 dias, estou cá com um belíssimo nariz de cera pra dizer pra vocês tudim, de um restaurante e churrascaria de nome Baixada do Sol, na rua Campo Grande (João Eduardo), que tem uma comida maravilhosa, ambiente super agradável e preço super digno. Há, e o buffet tem uma excelente variedade. De arroz integral a salada variada, além de carne super suculenta.

Conheci o restaurante por um desastre culinário. Mãe ia fazer uma caipira delícia pro almoço de domingo, mas a bichinha veio bichada (horrível, né?). Era mais de 10h. Já estava pensando: segundo dia comendo no Shopping, quando minha irmã chega e propõe ir experimentar a comida de lá, pois as amigas foram e gostaram. Pra convencer ainda explicou que o quilo custava 30 michéis e o prato único 12 micheizinhos. Ela pegou o endereço no Facebook e eu disse: é perto da Casa do Tio Gadelha e do Simei (meu primo), não tem como errar: partiu almoçar no João Eduardo!

Pense num almoço bom. Gastamos 48 michéis incluindo três latinhas de refrigerante e uma sobremesa. Eu, mãe e Sara. Comemos bem e conhecemos um excelente lugar. O dono, um tarauacaense há mais de 30 anos na Sobral, disse que atende uma média de 300 pessoas no sábado e mais 300 no domingo. Durante a semana também fica lotado. Ele quer ampliar o espaço. Chegamos na terceira rodada do domingo e estava lotado. Ainda assim comemos super bem. Comida fresca, saborosa. Comida de verdade. Te recomendo a ir lá, leitor. Vais gostar. E um adendo: o atendimento é ótimo.

CHEF MARIVAN

Mas na Sobral não tem só esse restaurante não. Tem vários. Pizza, sopa, churrasquinho, Paletas, além de peixarias e casas de carne ótimas, frutas e verduras… E tem a casa do Marivan Nobre, o melhor cozinheiro que você respeita, mas que me ignora solenemente. Acho que vou lá na D. Marina, avó da mulher dele, a Fernanda, mãe do meu tio Zé Raimundo e praticamente minha vó postiça, uma vez que a minha avó materna morreu cedo (percebeu o nível da apelação?), quem sabe ele me chama pra provar das maravilhas que ele prepara.

Porque manin, conheço poucas pessoas que cozinham como o Marivan. Pena que ele me ignora, principalmente agora que tá fitness. Sim, Marivan, isso é uma cobrança pública, porque cansei de pedir comida boa pra mim pelo Facebook!!!!

Hahahahahahahahahahaha

Bom dia, leitor!!!

Teu feriado foi bom?

O meu foi! Tomara que o teu também!

Os parabéns de ontem – e de hoje – vão todos para uma das melhores amigas que a vida me deu: Shirlei Gusmão, com quem eu compartilho a vida e o culto de domingo de manhã. Parabéns, Shirlei!!!

Leri gouuuuuuuuu

Pessoas do meu Acre varonil, se vocês não me acharem por aí nos próximos dias, não estranhem. Não que ande muito por aí. Mas com esse frio que se aproxima, nem que eu use todos os meus casacos e xales, echarpes e estolas juntos, não conseguirei me sentir suficientemente aquecida. Agora, que tem aquelas botas mara, casacões que só usa em Paris, Budapeste, Londres e Nova Iorque, aproveite!! Ao que consta, serão pelo menos quatro dias de frio intenso pra todo mundo sair biitooo!!!!

Agasalho

Agora falando sério, se você tem vários casacos no guarda-roupa, faça uma boa ação. Doe a quem precisa. Há vários lugares. Te indico um onde seus casacos serão muito bem-vindos: Albergue Ruhama, coordenado por obreiros da Jocum-Rio Branco. O endereço é: rua Tutóia do Maranhão 86, perto do ginásio do Sesi. Trata-se de casa de passagem onde pessoas desprovidas de casa, banho e alimento. Fica a dica!

Gabriela Conde, menina talentosa e multifacetada. Faz mil coisas, mas seu amor maior é um só: servir a Cristo. Missionária por vocação, gente boa por aptidão, Gabi tem sempre um sorriso lindo para nos alegrar

Elysée Nuit

O Boticário sempre tem novidades para quem gosta de um bom perfume. A novidade da vez é o Elysée Nuit, fragrância premium que traz uma combinação surpreendente de rosas damascenas com o toque adocicado dos macarrons. Para quem gosta de perfume como eu, novidades sempre são bem-vindas.

Euphoria

Falando em perfume, fiquei impressionada com o novo espaço de perfumaria Riachuelo no Via Verde Shopping. E tem uma das minhas fragrâncias favoritas, Euphoria (Calvin Klein) e no mesmo preço de internet. Mas tem muito, muito mais por lá.

Korres

Tem, por exemplo, uma pequena linha da Korres – se você não conhece, precisa conhecer essa marca grega que tem cremes, sabonetes e shampoos com ingredientes naturais, quase todos do mediterrâneo. Pena que a variedade ainda é pequena, mas vamos ter esperança.

Jornalista Elizânia Dinarte abriu mão de uma bela carreira na TV local para realizar um sonho: mochilar pelo mundo. Na foto, Elizânia em Roma, pois como ela bem lembrou no texto nas redes sociais: quem tem boca vai à Roma!

Boxe Chinês

Galera, não esqueçam: dia 08 de julho teremos um dos maiores eventos de boxe chinês aqui no Acre, a partir das 19h, no Ginásio do Sesi. O ingresso na arquibancada custa R$ 20 mais kg de alimento não perecível. Já na área vip o custo é de R$ 50, mais um alimento não perecível. Além de assistir excelentes lutas, você ainda ajuda obras sociais. Maiores informações com o professor Adgeferson Diniz Da Silva, organizador do evento, pelo telefone 99209-2286.

JOSHUA TREEN TOUR

Acho desnecessário esses sites de vendas de ingressos, além do Banco do Brasil, ficar me mandando e-mail diário com contagem regressiva para a pré-venda dos ingressos do show da turnê The Joshua Tree do U2, que acontece dia 21 outubro em São Paulo, no estádio do Morumbi.

The Best

Porque, assim, o The Joshua Tree é um dos melhores álbuns do U2. Sério mesmo. Tem algumas das minhas músicas favoritas da vida. Como não amar “Where the Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “With Or Without You”? Para quem é fã da banda como eu, é meio que impossível não querer ir. E quando eu olho o setlist, quase fico deprimida. Paciência. Vou ouvir mil vezes no Spotify.