Onda de frio polar chega na noite desta segunda-feira ao Acre, informa Davi Friale

Da redação ac24horas 19/06/2017 07:09:02

A frente fria chega nesta segunda-feira, dia 19, à noite. A onda de frio polar começa a penetrar com forte intensidade com a queda brusca e acentuada da temperatura com chuvas e ventos fortes podendo causar transtornos à população, diz o pesquisador meteorológico Davi Friale.

As noites nesta semana ficarão muito frias, no leste e sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia, no Pantanal Mato-Grossense e na região de Cuiabá, pelo menos até a próxima quinta-feira.

Nesta segunda-feira, o dia será quente e abafado pela manhã, mas a aproximação de uma frente fria de forte intensidade pode provocar chuvas, raios e ventanias perigosas.

“Durante a tarde, entre 15 e 18 horas, no leste e no sul do estado, os ventos mudam bruscamente de direção e passam a soprar com fortes rajadas, que podem chegar a 80km/h em alguns pontos mais altos. A temperatura cai rápida e acentuadamente durante a noite”, informa.