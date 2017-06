Região do Juruá sofre dois apagões na telefonia e internet em menos de uma semana

Archibaldo Antunes 19/06/2017 17:06:33

Apesar dos investimentos feitos no Acre alegados pela empresa Oi, os serviços de internet e telefonia móvel continuam precários, principalmente na região do Vale do Juruá. Em menos de uma semana, Cruzeiro do Sul e os municípios vizinhos sofreram dois blecautes no sistema. Sempre que contatada, a assessoria da operadora alega que em geral as interrupções são causadas por atos vandalismo.

No começo da tarde desta segunda-feira, 19, os cruzeirenses ficaram mais uma vez sem acesso à rede mundial de computadores e à telefonia móvel. Como as demais empresas do segmento se utilizam do cabo de fibra ótica da Oi para atender os clientes da região, os apagões afetam o sinal de todas as operadoras.

Ao contrário de episódios anteriores, quando o blecaute chegou a perdurar por mais de cinco horas, a interrupção dos serviços nesta segunda durou pouco mais de 60 minutos.

Em contato feito anteriormente com o ac24horas, a assessoria da Oi assegurou que a operadora estuda uma maneira de evitar o problema.