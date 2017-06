Jorge Viana reúne nanicos da FPA que declaram apoio à candidatura de Marcus Viana ao governo em 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 19/06/2017 10:07:04

Depois da realização de reuniões organizadas pelas tendências do Partidos dos Trabalhadores (PT) para apoiar o nome do deputado Daniel Zen, como pré-candidato ao governo do Acre, o senador Jorge Viana (PT) e governador Sebastião Viana (PT) realizaram um café da manhã com os partidos nanicos que integram FPA que poderá definir o nome de Marcus Viana (PT) como candidato da coligação.

Segundo um dirigente de partido nanico que participou da reunião regada a baixaria e quitutes da culinária local, “nem precisou o senador Jorge Viana pedir nada, os partidos manifestaram em totalidade apoio ao nome de Marcus Alexandre. Na verdade, nenhum dos partidos querem embarcar numa aventura, né?”, disse o representante de uma das siglas que rechaçou qualquer outro nome.

O dirigente partidário analisa que qualquer outra candidatura poderá ser derrotada facilmente por uma possível candidatura do senador Gladson Cameli (PP). Ele afirma ainda que os nanicos estariam dispostos a apoiar Jorge Viana, que disputa a reeleição. “O clima tá bom. Jorge Viana tá caindo na graça dos partidos nanicos”, dizem os partidos que cogitavam apenas apoiar a pré-candidatura de Ney Amorim ao Senado.

A reunião realizada na casa de Jorge Viana, na chácara Ipê, pode cair como um balde de água fria nas pretensões das tendências petistas que realizaram eventos distintos de apoio aos nomes de Nazaré Araújo e Daniel Zen. Ao final de queda de braço que se instalou nos últimos dias, tudo indica que prevalecerá a vontade dos cardeais petistas. Resumindo: Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

Salvar