Jorge diz que FPA ainda não tem “um” nome definido para concorrer ao governo do Acre

Da redação ac24horas 19/06/2017 14:09:03

O senador Jorge Viana, do PT, negou que tenha acontecido na manhã desta segunda feira, 19, uma definição em nome de Marcus Alexandre Viana, como o pré-candidato da Frente Popular do Acre ao cargo de governador nas eleições de 2018: “foi uma reunião para demostrar nossa unidade, não para definição do nome de quem vai concorrer; essa definição deve acontecer em setembro, quando o governador [Sebastião Viana] fechar este processo”, disse, ao informar sobre uma nota que distribuiu a imprensa.

NOTA A IMPRENSA

A Frente Popular tem uma bonita história política no Acre e em muitos municípios do estado, incluindo a capital. Neste momento, iniciamos um processo, liderado pelo governador Tião Viana, de organização da FPA, visando as eleições do ano que vem.

Temos quatro nomes como candidatos ao governo: a vice-governadora Nazaré; Emilson Farias; o presidente do PT, deputado Daniel Zen; e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

O governador Tião Viana propôs um calendário de discussão com a colaboração dos partidos da Frente Popular. A partir de um conjunto de encontros e reuniões, esperamos chegar em setembro unidos e com o melhor nome definido.

Também estamos trabalhando para que tenhamos uma boa estratégia em eleições fundamentais: a da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa.

Eu e o deputado Ney Amorim, assim como os demais presentes na reunião, reafirmamos nossa confiança na condução desse processo pelo governador Tião Viana e também pelos líderes partidários, incluindo PSB, PC do B e o meu partido, o PT.

Essa e outras reuniões só têm um propósito: a união da Frente Popular e o fortalecimento do nosso projeto, que tem mudado para melhor o nosso Estado e a vida do nosso povo.

Sou mais um ajudador nesse processo.

Jorge Viana