Inpe registra aumento nos focos de queimadas em todo o Acre

Da redação ac24horas 19/06/2017 07:11:28

Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram um agravamento nos focos de queimadas no Acre este ano, apesar de o Estado estar entre as Unidades da Federal com as menores ocorrências. O Inpe registrou 30 focos do começo de 2017 até o dia 18 de junho, quase a metade de todos os focos anotados em 2016, quando o Acre apresentou 65 ocorrências.

No ranking de queimadas, o Mato Grosso lidera. Amapá e o último, com apenas cinco focos observados em 2017.

Prevendo que este ano haveria recrudescimento nas queimadas urbanas e rurais, o Ibama decretou há quatro meses emergência ambiental contra queimadas no Estado do Acre.

Para complicar, a previsão do portal O Tempo Aqui, do estudioso Davi Friale, é de que o verão 2017 será muito seco. A baixa umidade propicia o surgimento de queimadas e traz complicações à saúde.