Estudo põe Rio Branco entre as 50 cidades mais inovadoras

Da redação ac24horas 19/06/2017 06:52:19

A capital do Acre está entre as 50 cidades mais inovadoras do Brasil, segundo o estudo da consultoria Urban Systems divulgado nesta sexta-feira, 16. A pesquisa, que colocou Rio Branco na 42a posição com nota 2,665, revela as cidades brasileiras que se destacam por fazerem a diferença quando o assunto é tecnologia e inovação. Ou seja: Rio Branco é uma das que mais apostam em soluções inteligentes,

Para chegar ao resultado, o levantamento analisou 12 indicadores em 662 municípios brasileiros. Neste ano, o título de cidade mais inovadora e que usa a tecnologia ficou para São Paulo. Em 216 era o Rio de Janeiro. A capital acreana entrou nesse seleto grupo (são mais de 5,6 mil municípios no Brasil) com projetos como o Rio Branco Digital, que fornece internet grátis em alguns espaços públicos, como o Terminal Urbano. Além disso, há fortes investimentos em fibra ótica e no acesso dos serviços públicos pela internet -como a emissão de resultados de exames médicos.

Pelotas no Rio Grande do Sul, é 50ª da lista.

Veja o ranking em http://exame.abril.com.br/ brasil/as-50-cidades-mais- inovadoras-do-brasil/