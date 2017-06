Emylson Farias critica os que “tentam espalhar a ideia do quanto pior melhor” no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 19/06/2017 06:55:11

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, voltou a comentar, dessa vez em um texto no Facebook, o levantamento do Ipea, o Índice de Pesquisa Econômica e Aplicada, que informou que o Acre, em 2015, foi o estado com o menor índice de homicídios da região Norte e o nono do país. Os números são proporcionais à população de cada estado.

O secretário, entretanto, recordou que em 2016, o crime organizado por meio das facções criminosas interiorizaram suas ações nos estados menores como o Acre, mas, graças ao trabalho integrado da Segurança Pública do Estado, a atuação criminosa desses grupos vem diminuindo.

Emylson lembrou que há três meses há uma tendência de queda nos números de homicídios no Acre e isso se deve a uma “série de medidas adotadas no enfrentamento do crime e, em especial, no combate das organizações criminosas: as polícias foram contempladas com mais de 30 (trinta) novas viaturas que passaram a reforçar o policiamento ostensivo e investigativo; lideranças criminosas foram transferidas para presídios federais ou isoladas em regime disciplinar diferenciado; minuciosa revista foi realizada no complexo penitenciário com o apoio do Exército Brasileiro; moderno bloqueador de sinais foi instalado no presídio para impedir a comunicação dos presos; novos servidores foram contratados e as categorias profissionais valorizadas com aumentos salariais, além de inúmeras operações policiais que foram desencadeadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar e que redundaram na prisão de dezenas de criminosos e apreensão de armas e ativos criminais”, destaca.

Farias, que também é pré-candidato a governador do Acre pelo PDT, lamentou o que considera “falta de compromisso ético daqueles que tentam espalhar a ideia do “quanto pior melhor” para poder se locupletar com interesses espúrios”.