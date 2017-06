Duas tentativas de fuga são registrados em 48 horas no Presídio Francisco de Oliveira

Duas fugas foram frustradas em pouco mais de 48 horas no Complexo Penitenciário Francisco d´Oliveira Conde, em Rio Branco, durante a visita familiar na tarde deste domingo, 18. As duas tentativas ocorreram na unidade fechada 1, a qual segundo os agentes penitenciários, tem estrutura antiga e precária.

Na sexta-feira, 16, um apagão no presidio foi o sinal para a fuga em massa: 14 homens tentaram escapar, segundo a polícia.

Os presos impedidos no domingo pertenciam aos Alojamentos “02” e “04”, e foram recapturados no forro do pavilhão vizinho (Alojamento 01) pelos Agentes Penitenciários do plantão, após escaparem da área reservada ao banho de sol.

Depois da visita, os agentes fizeram a contagem e notaram a falta de dois detentos. Eles iniciaram as buscas e encontraram a dupla pouco tempo depois, dentro do forro do alojamento.