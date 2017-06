Decisão de Sebastião Viana em apoiar Zen, Nazaré e Emylson força Marcus Viana a tomar café com eles

Luciano Tavares, da redação ac24horas 19/06/2017 11:42:56

Os bastidores da Frente Popular do Acre estão fervendo em torno das pré-candidaturas ao governo do Acre. Nesta segunda-feira, 19, cedinho, o prefeito Marcus Alexandre Viana recebeu em seu gabinete na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Aviário, os petistas Daniel Zen e Nazaré Araújo e o pedetista Emylson Farias para um café da manhã regado a muita política.

Sem a presença de gente nos corredores, fila em gabinete, o quarteto conversou a portas fechadas sobre o processo atual que tem gerado polêmica internas especialmente entre tendências dentro do PT.

O quarteto governista quer tornar o ambiente ameno, sem polêmicas, ao mesmo tempo que Jorge Viana, maior defensor do nome de Marcus Viana ao governo, reclama porque sua voz não tem mais o mesmo eco de outrora dentro do Partido dos Trabalhadores.

Por telefone, Emylson Farias, que também é secretário de Segurança do governo de Sebastião Viana, disse que foi tomar um café da manhã.

Zen disse que foi um café combinado. “Nós combinamos de tomar um café e conversar

Conversar sobre política, sobre as pré-candidaturas, enfim.”

Um detalhe sobre os pré-candidatos: Emylson, Zen e Nazaré, são bancados por Sebastião Viana.