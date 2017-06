Acidente deixa 2 adolescentes mortos e três feridos na cidade de Epitaciolândia, no interior

João Renato Jácome 19/06/2017 09:12:33

Um acidente considerado grave deixou dois adolescentes mortos em Epitaciolândia, no interior do Acre, neste domingo, dia 18. Outros três passageiros de um veículo Gol. O teste bafométrico apontou que o motorista estava alcoolizado. O veículo bateu contra um poste e ficou preso entre a estrutura e uma carreta que estava estacionada à margem da via.

O site O Alto Acre informou que todos os envolvidos estava retornando de uma confraternização ali mesmo em Epitaciolândia. No momento do acidente não havia nenhuma fiscalização dos órgãos de trânsito na região. O motorista, Thales Gonsalves Ferreira, de 22 anos, ficou ferido nas costelas.

Dos dois menores que morreram, Pedro Henrique, de 16 anos, perdeu a vida ainda no local do acidente. Já a namorada dele, Andressa Ferreira da Silva, de 14 anos, chegou a ser atendida pelos médicos do Hospital Raimundo Chaar, mas não adiantou. Ela teve a cabeça esmagada, e perdeu líquido encefálico. Morreu em menos de duas horas.

Os corpos de Pedro e Andressa seriam conduzidos ao IML na Capital, para exames de praxe e em seguida liberados aos parentes. O quinto integrante que se evadiu do local está sendo procurado para que possa ajudar as autoridades.