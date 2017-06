Já classificado, Rio Branco FC quer manter os 100% de aproveitamento na série D

Jairo Barbosa 18/06/2017 07:30:22

Com 12 pontos em quatro jogos e única equipe no Brasil 100% nas competições nacionais, o Rio Branco recebe neste domingo às 16 horas no Florestão, o São Francisco (PA).

Vice líder do grupo, o time paraense vai tentar o que ninguém conseguiu até agora: derrotar o Mais Querido na serie D. O Estreão,já classificado, não vai relaxar. Foi o que garantiu o técnico Renê Marques, que escalou força máxima para o confronto.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).