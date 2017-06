Falha da Operadora Oi provoca pane no serviço de 0800 da Eletrobras Distribuição Acre

Da redação ac24horas 18/06/2017 13:57:49

O telefone 0800 da Eletrobras Distribuição Acre não está funcionando desde a manhã de sábado, 17, por causa de problemas com o link da Oi. O problema persistia na manhã deste domingo, 18.

A Eletroacre está disponibilizando o telefone 3212-5879 para contato dos usuários com a empresa mas somente para registro de ocorrência de falta de energia elétrica.

A empresa emitiu comunicado sobre o assunto. Veja:

SERVIÇO CALL CENTER

A Eletrobras Distribuição Acre informa aos seus clientes que o Serviço do Call Center – 0800 647 7196 está indisponível desde as 10h00 de hoje 17/06, devido a problemas com o link da operadora OI.

Os clientes que precisarem manter contato com a empresa para registrar ocorrência de interrupção do fornecimento de energia devem ligar no telefone (68) 3212-5879.

A empresa pede desculpas pelos transtornos causados a todos os clientes, e comunica que o Serviço deve ser restabelecido o mais rápido possível.

A DIREÇÃO