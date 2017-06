Para concorrer com o Uber em Rio Branco, taxistas vão lançar aplicativo com descontos de até 30%

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/06/2017 07:20:53

A chegada do Uber a Rio Branco, enfim, despertou nos taxistas o interesse pela melhoria no serviço oferecido à população. A categoria pretende nos próximos dias lançar um moderno aplicativo e oferecer descontos de até 30% nas corridas para concorrer com as tarifas e serviços oferecidos pelo Uber na capital. O assunto foi tratado durante uma reunião entre dezenas de taxistas nesta sexta-feira, 16, no Sest/Senat.

O presidente do Sindicato dos Taxistas do Acre, Esperidião Teixeira, usou o velho ditado “não há mal que não traga um bem” para dizer que a forte concorrência do Uber estimulou a categoria a oferecer um serviço qualificado às pessoas.

A ideia, além de um moderno aplicativo, é oferecer ao cliente durante as corridas, água, bombons e refrigerante, a exemplo do que fazem alguns motoristas de Uber. Os taxistas também receberão cursos de inglês e espanhol e relações interpessoais.

“A gente sabe que é preciso melhorar essa relação. Por isso vamos estar instalado esse moderno aplicativo que em nada deixará a desejar para o Uber e também vamos estar promovendo cursos para os taxistas com o objetivo de estar melhorando essa relação. Não queremos combater ou competir com o Uber fechando ruas. Queremos concorrer de forma inteligente lançando esse aplicativo, melhorando o serviço e os preços das corridas”, disse.

Atualmente, Rio Branco possui pelo menos 1,2 mil taxistas. Esperidião Teixeira lembra que a redução no valor da gasolina na capital facilitou a adesão da categoria à proposta dos descontos​ nas corridas, já que o combustível representa pelo menos 40% das despesas do taxista.