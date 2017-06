Ordem dos Advogados promove arraial neste sábado no estacionamento da Fameta

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) realizará o 4º Arraiá da OAB/AC neste sábado, 17, no estacionamento da Fameta às 19h. O evento contará com música ao vivo comandada pelo cantor Alessandro dos Teclados e apresentação das quadrilhas 171 da Roça, composta por profissionais do Direito, e Matutos da Roça. Além de bingos, comidas típicas, pescaria e muita diversão e brincadeiras para todas as idades. A Ordem espera um público de mais de 400 pessoas.