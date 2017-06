Indios isolados atacam madeireiro com flecha na fronteira do Acre com Peru

Da redação ac24horas 17/06/2017 07:50:00

Índios não contatados atacaram no começo de junho um homem que supostamente estaria trabalhando para madeireiros na região do Rio Pariamanu, no departamento de Madre de Dios, no Peru. Um homem saiu ferido e a imagem da flecha fincada em seu peito correram o mundo. “Flecha Mascho”, observou o sertanista acreano José Carlos dos Reis Meireles, um dos maiores especialistas em índios isolados da América Latina. Os Mascho-Piro, a que se refere Meireles, ora estão em território acreano ora no Peru.

O homem flechado foi identificado como Daniel Condeñ Santacruz e estava em um barco quando foi atacado. O caso ocorreu dia 3 de junho mas só recentemente foram divulgadas informações e imagens acerca do incidente. Condeña Santacruz está atualmente internado no hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

A Federação Nativa de Madre de Dios (Fenamad), organização ambientalista e de defesa dos interesses das comunidades indígenas, lamentou o incidente e afirmou que o caso demonstra a necessidade de se ampliar a Reserva Territorial de de Madre de Dios, por onde perambulam isolados, para evitar novos conflitos no futuro.