Deputado Flaviano Melo se reúne com diretórios do PMDB do interior visando 2018

Da redação ac24horas 17/06/2017 13:53:31

O deputado federal Flaviano Melo, presidente regional do PMDB, tem se reunido frequentemente com os diretórios do partido no interior. Em apenas cinco dias esteve em Xapuri, Porto Acre, Bujari e Capixaba. Flaviano abriu o diálogo com os filiados do PMDB para a estruturação dos diretórios visando a organização partidária para as próximas eleições de 2018.

Nessa peregrinação pelo interior Flaviano tem conversado com as lideranças políticas locais e promovido eventos de filiação ao PMDB. Aproveita também para entender as necessidades sociais dos municípios para fazer emendas parlamentares e conseguir recursos extra-orçamentários junto aos ministérios em Brasília. “É uma ação integrada. Enquanto organizamos o partido também damos voz às lideranças do interior para indicarem setores do munícipios que precisam de investimentos,” revelou Flaviano.

Por exemplo, em Capixaba, o anfitrião da comitiva foi o vice-prefeito Joãozinho (PMDB), que juntamente com o secretário municipal de educação, Ruberley e o vereador Gilliard (PMDB), apresentaram demandas ao deputado. Acompanhado do deputado estadual Chagas Romão (PMDB), Flaviano se comprometeu em buscar recursos para ajudar a gestão municipal de Capixaba, principalmente, na área de educação.

Em Porto Acre, Flaviano se reuniu com os peemedebistas na casa do ex-prefeito Ruy Coelho (PMDB). Estavam presentes Pedro Abílio, o vereador do partido e representantes de associações de moradores e produtores rurais. O cenário político com a perspectiva do papel do PMDB nas próximas eleições foi debatido, assim como, a renovação do diretório do partido no município.

O PMDB em crescimento com mais novos filiados

Durante visita ao diretório do Bujari, Flaviano, debateu sobre as emendas que serão destinadas ao município. Há muitos anos que o deputado tem ajudado o Bujari indiferente do partido do prefeito. Também participou de um evento de filiação. Flaviano destacou que é importante os diretórios do partido elegerem democraticamente as suas direções. “No PMDB não tem essa de eleger provisórios. O importante é a gente organizar de maneira democrática para podermos crescer e atender as expectativas da população,” afirmou.

O presidente municipal do PMDB, Francisco Bessa e as vereadoras Mariazinha (PMDB) e Lenir (PMDB) agradeceram o empenho de Flaviano a favor do Bujari. “Flaviano tem sido amigo da nossa população. Desde os tempos em que foi governador e, agora, como deputado federal tem ajudado o nosso município no seu desenvolvimento econômico e social,” frisou Bessa.

Outro local visitado recentemente por Flaviano Melo foi Xapuri. O presidente do PMDB do Acre teve uma reunião com o diretório municipal e lideranças locais. Ele destacou que o partido está se preparando para ter um papel relevante nas próximas eleições. “Somos o partido mais democrático do Acre. E vamos fazer parte desse momento eleitoral em 2018 que deverá determinar uma mudança nos rumos do nosso Estado,” finalizou.