Carro do AcreCap Legal é apreendido durante operação Álcool Zero, em Sena Madureira

Da redação ac24horas 17/06/2017 07:26:17

Um veículo modelo Fiat Strada que é utilizado na propaganda volante da empresa AcreCap Legal foi apreendido nesta sexta-feira, 16, em Sena Madureira, durante Blitz da operação Álcool Zero. Ao ser parado na fiscalização, foi constatado pelo policiamento de trânsito que a documentação não se encontra totalmente dentro da legalidade.

Nas redes sociais, a foto do carro adesivado e em cima do caminhão circula em vários grupos do Whatsapp. “Será que o prêmio deste domingo é o Fiat Strada do AcreCap?”, comenta em tom irônico um internauta.

Após a apreensão, o veículo foi levado para o pátio da 4ª Ciretran, localizado no Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira. Fonte: Sena Online