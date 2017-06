Cantor Frank Aguiar conta como conheceu o Santo Daime durante show no Acre

O cantor Frank Aguiar está atribuindo à religião do Santo Daime a carreira bem-sucedida. E o contato com a Ayhauasca foi em Rio Branco, segundo ele. “Fui fazer um show em Rio Branco e estive em um sítio que tinha um ritual. Tomei o chá ayahuasca e tive uma experiência maravilhosa, a mais incrível e a minha vida mudou muito”, conta ele. “Já vinha em um processo de autoconhecimento com palestras de inteligência emocional, Reiki e outras práticas espirituais para evoluir para me sentir melhor comigo mesmo e eu só consegui nesse encontro com essa doutrina divina. Sei que muitas pessoas vão me condenar, mas eu recomendo essa experiência”, diz o músico, convicto.

Frank aproveitou também para sobre a sua relação com o, por vezes polêmico, chá de ayahuasca. “Ele não vicia e não é como cigarro ou bebida alcoólica. É um chá feito com plantas de força altamente natural sem processo químico, totalmente legal e aprovado pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] para ser usado para fins religiosos, para cura espiritual”, disse o cantor que depois de conhecer o Santo Daime diz que está fazendo muito mais shows.