Todas as prefeituras do Acre estão aptas a concorrer ao Selo Unicef, informa entidade

Da redação ac24horas 16/06/2017 07:16:24

Todos as 22 prefeituras do Acre estão aptos a inscrever-se no Selo Unicef Município Aprovado. A relação está publicada no portal do Unicef e os municípios tem até o dia 31 de julho para fazer o cadastro, que é gratuito.

O Selo é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância para estimular os municípios a implementar políticas públicas para redução das desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A metodologia do Selo inclui ações estratégicas (o que os municípios precisam realizar) e indicadores de impacto social (os resultados que os municípios precisam melhorar) relacionados aos direitos à saúde, educação, proteção e participação social de crianças e adolescentes.