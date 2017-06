Solenidade na Gameleira, em Rio Branco, marca os 55 anos de elevação do Acre a Estado

O aniversário de 55 anos de elevação do Acre a categoria de Estado foi comemorado na noite desta quinta-feira, 15, em um ato-cívico militar com a cerimônia de troca da bandeira do Acre no mastro da Gameleira, às margens do Rio Acre, e a entrega de medalhas a 18 personalidades que por meio de suas atividades contribuiriam ou contribuem para a sociedade acreana.

Em seu discurso, o governador Sebastião Viana disse que estar feliz por homenagear várias pessoas que ajudam a construir a história do Acre. Ele também fez um breve resumo histórico do processo que tornou o Acre Estado.

“Hoje, eu e minha família nos sentimos honrados em mediar esse reconhecimento do governo do Estado à biografia de cada um que foi homenageado neste ato e pela vontade de cada um de fazer o melhor para esse Acre e para nosso tempo”,

Homenageado in memorian com o Grau Grã Cruz, José Augusto de Araújo, primeiro governador eleito do Acre, teve sua história e de sua família reconhecida e contada. Maria Lúcia de Araújo, viúva de José, recebeu a medalha junto aos seus dois filhos, a vice-governadora Nazareth Araújo e Ricardo Araújo.

Com uma visão revolucionária, José Augusto, ao tomar posse no Palácio Rio Branco desejava ver o Acre desenvolvido com reforma agrária e com uma grande produção agrícola, como lembrou seu filho Ricardo. Após ser preso e perseguido pelo movimento nacional da Ditadura Militar, ele acreditava que sua família poderia seguir sua luta.

Os outros 17 homenageados representam as diversas instituições que trabalham dia a dia para evolução do Acre. Desde às lutas contra o preconceito aos hansenianos, até aos embates jurídicos em favor da sociedade e ao meio ambiente, foram lembrados ao receberem as medalhas dos graus Cavaleiro, Oficial, Comendador e Grande Oficial.

Confira a lista dos homenageados:

1. Grau Grã-Cruz

– Governador José Augusto de Araújo, primeiro governador eleito do Acre Estado (in memorian).

2. Grau Grande-Oficial

– Desembargadora Denise Castelo Bonfim, presidente do TJAC;

– Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim, ex-presidente TJAC;

– Procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, ex-procuradora-geral do MPAC;

– Procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, ex-procurador-geral do MPAC;

– Procurador Marcos Gomes Cutrim, procurador-chefe do MPT/RO;

– Dr. Náiber Pontes de Almeida, juiz federal da 1ª Vara/AC;

– Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre;

– Vereador Manoel Marcos Carvalho de Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco;

– Deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa.

3. Grau Comendador

– Desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, corregedora-geral do TJAC;

– Procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, corregedora-geral do MPAC;

– Professor Doutor Minoru Martins Kimpara, reitor da Ufac;

– Tenente-coronel Luis Henrique Santos Franco, comandante do 7° Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC).

4. Grau Oficial

– Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza, vice-prefeita de Rio Branco;

– Dr. Herley da Luz Brasil, juiz federal da 2ª Vara, da Justiça Federal de 1º Grau no Acre;

– Dr. Jair Araújo Facundes, fuiz federal da 3ª Vara, da Justiça Federal de 1º Grau no Acre.

5. Grau Cavaleiro

– Elson Dias da Silva, vice-coordenador Estadual do Mohan e Membro da Diretoria do Mohan Nacional.