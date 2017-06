Novo superintendente da Suframa quer encontro com autoridades acreanas

16/06/2017

Empossado no cargo na última quarta-feira, 14, o novo superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Appio da Silva Tolentino, disse que visitará o Acre e outros Estados amazônicos para “abrir um diálogo produtivo” com as autoridades locais.

“Eu e a equipe técnica iremos fazer visitas aos outros Estados, pedir audiências com os agentes políticos e produtivos e tentar definir a forma mais prática de ajudarmos no desenvolvimento de cada uma dessas localidades”, afirmou Tolentino, anunciando que irá lutar pelo descontingenciamento das verbas arrecadadas pela Suframa.

“Uma vez que o dinheiro arrecadado na região seja aplicado na região, obviamente será um instrumento importantíssimo de desenvolvimento não só para o Amazonas, mas para todos os Estados da nossa área de abrangência”, disse.