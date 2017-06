Junta Comercial do Estado do Acre não atualiza dados desde fevereiro do ano passado

As estatísticas da Junta Comercial do Acre (Juceac) estão desatualizadas desde fevereiro de 2016, quando foram feitos os últimos lançamentos relativos a abertura de empresas no Estado. Os dados mostram que até aquela data haviam 57.695 empresas ativas no Acre. As empresas individuais são a maioria: 41.709 registros.Devido ao feriado, não foram encontrados gestores que pudessem explicar a desatualização da Juceac.