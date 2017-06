Grupo criminoso especializado em roubo de caminhonetes é preso na Cidade do Povo

Da redação ac24horas 16/06/2017 15:59:50

Ezaquiel de Lima Machado, Francisco Jarbson Botoza, Lucrécia Souza de Souza e Charlene da Silva Souza foram presos na manhã desta sexta-feira, 16, suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes. A polícia está à procura de um quinto integrante do grupo criminoso.

De acordo com a polícia, esse grupo invadiu uma residencia localizada no Belo Jardim, por volta das 8h da manhã desta sexta-feira.

Armados, eles entraram na casa e amarraram as quatro pessoas da residência em um quarto. Depois, fizeram um verdadeiro arrastão. Uma caminhonete que estava na garagem serviu para transportar os bens roubados.

Em seguida, a quadrilha arrastou a família inteira até o carro e no veículo os levaram amarrados e sob ameaças a um matagal na Cidade do Povo. Uma das vítimas conseguiu fugir e denunciou o caso por telefone ao Centro Integrado em Operações (Ciosp). A polícia foi acionada e ao chegar ao local informado conseguiu prender o criminosos e libertar a família, porém um dos bandidos conseguiu fugir no veículo. Informações dão conta de que ele teria fugido para a Bolívia.