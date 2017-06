Gladson diz que deputados da FPA “não tiram a bunda da cadeira” para pedir recursos

Da redação ac24horas 16/06/2017 10:11:54

O senador Gladson Cameli (PP) afirmou no começo da manhã desta sexta-feira, 16, que os deputados federais ligados ao governo do PT no Acre não se fazem o mínimo esforço em Brasília para conseguir recursos para a BR-364. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Bom Dia Juruá, da Rádio Juruá FM. O parlamentar do PP também assegurou ter faltado gestão durante a construção da rodovia.

“Por isso a estrada está em condições precárias”, pontuou.

Gladson criticou ainda o discurso “politiqueiro” de pessoas ligadas ao governo de Sebastião Viana, ao antecipar o pleito de 2018, usando a situação da BR-364 para atacá-lo. Quanto a isso, o senador disse que não entrará no jogo dos adversários.

“Acompanho com muita serenidade as críticas que me são feitas diariamente, as cobranças que me são endereçadas por causa da BR-364. Ora, eles [os petistas] estão há quase 20 anos no poder e a culpa da situação da estrada é minha? Claro que não!”, ressaltou, completando que as pessoas, em geral, têm clareza sobre as responsabilidades que cabem a cada um dos representantes públicos.

Gladson destacou ainda os esforços do senador Sérgio Petecão (PSD), dos deputados federais Major Rocha (PSDB), Alan Rick (PRB), Jessica Sales e Flaviano Melo (ambos do PMDB), em busca de recursos junto ao governo federal para conseguir recursos para a rodovia.

Ele também afirmou que tem acompanhado de perto o início dos serviços de reconstrução da obra, e que continuará a fiscalizar as ações do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) até o encerramento da recuperação da BR.

Segundo Gladson, o Dnit já trabalha também, ainque de forma paliativa, para melhorar o trecho entre o Rio Liberdade e o município de Tarauacá.

“E encerro convidando a todos para o evento da próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, em Feijó, quando serão iniciados os trabalhos de recuperação da BR no trecho que compreende esse município e Tarauacá”, concluiu.