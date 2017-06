Expediente encerra às 14 horas desta sexta-feira, 16, nas repartições públicas do Acre

João Renato Jácome 16/06/2017 10:30:20

O serviço público do governo do Acre vai funcionar apenas até às 14 horas desta sexta-feira, dia 16. O expediente será corrido por determinação de Decreto publicado no dia 14, no Diário Oficial. Os serviços serão retomados normalmente na segunda, dia 19.

Os serviços essenciais, como as unidades de média e alta complexidades, UPAs e Pronto-Socorro, e o Centro Integrado de Operação Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.

A redução no horário de expediente se dá em razão do Aniversário de 55 anos do Estado do Acre, completado nesta quinta-feira, dia 15, quando também se lembrou o feriado nacional de Corpus Christi.