Divulgado resultado preliminar de Teste Fisico do concurso da Policia Militar do Acre

Da redação ac24horas 16/06/2017 14:08:54

O resultado preliminar dos selecionados na prova de aptidão física do concurso público para provimento de vagas para o cargo de aluno-soldado da Polícia Militar do Acre (PM/AC) já está publicado no Edital nº 011, (veja abaixo) publicado no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 16.

O candidato que deseja poderá solicitar revisão do resultado preliminar na forma indicada no item 14 do Edital de abertura do certame até a próxima terça-feira, 20, por meio do site www.ibade.org.br.

Ao todo, são 250 vagas disponíveis, sendo 184 são para o cargo de aluno-soldado combatente da PMAC do sexo masculino e 46 do sexo feminino. Mais dez vagas são para o cargo de aluno-soldado músico e outras dez para o cargo de aluno-soldado de saúde de ambos os sexos.

Os candidatos que desejarem mais informações referentes ao concurso público poderão entrar em contato com o Ibade, por meio dos telefones (21) 3674-9190, Rio de Janeiro, (68) 3025-0735, Rio Branco, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

Edital 011 – Resultado Preliminar da Prova de Aptidão Física (PDF)