Tapete com desenhos de símbolos cristãos marcam manhã de Corpus Christi

Luciano Tavares, da redação ac24horas 15/06/2017 11:44:46

Os tradicionais tapetes com desenhos de símbolos cristãos foram estendidos cedo na manhã desta quinta-feira, 15, dia de Corpus Christi, nos arredores da Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

No lugar da serragem colorida, os tapetes são feitos de TNT. “É ambientalmente correto e evita que após a procissão o material cause transtorno ao meio ambiente”, lembra Marcelo Farias, um dos responsáveis pela confecção do tapete.

Ele lembra que os desenhos no tapete são a representação do Corpus Christi. “A gente traz essas figuras que representam o cálice, o pão, que representam Jesus, nesse dia de Corpus Christi, que é a presença do corpo de Cristo.”