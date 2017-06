Saiba como comprar passagens pela metade do preço nos voos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; confira

Da redação ac24horas 15/06/2017 22:08:31

Os preços das passagens para quem precisa fazer uma viagem de avião de última hora nos voos do Acre são assustadores. Uma passagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul para viagem na próxima terça-feira custa R$ 723,39 no site da Gol. Saiba que é possível viajar nesta mesma data pagando a metade deste valor. Vamos explicar como isso é possível!

No site da MaxMlhas, empresa especializada na emissão de passagens com economia, você pode comprar o bilhete de Rio Branco para Cruzeiro do Sul para viajar na próxima terça-feira por R$ 356,41, incluindo as taxas de embarques. Não se trata de nenhum milagre. Você garante as passagens comprando 10.300 milhas que estão sendo vendidas no site da MaxMilhas.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco e demais destinos da Gol também é possível garantir uma boa economia. Nos voos de Rio Branco para Brasília ou para Porto Velho também é possível garantir as passagens com descontos de até 50%.

No site da MaxMilhas você escolhe a data da viagem e assim que paga o valor corresponde ao seu bilhete, recebe por e-mail o seu localizador. O sistema permite economia na compra das passagens para todos os destinos nacionais das companhias Gol, LATAM, Azul e Avianca Brasil.

FONTE: TUDO VIAGEM