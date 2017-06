Procissão de Corpus Cristhi reúne milhares de cristãos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 15/06/2017 21:33:00

Pelo menos dois mil fiéis católicos saíram às ruas de Rio Branco na procissão de Corpus Christi na noite desta quinta-feira, 15. Os cristãos percorreram as ruas Floriano Peixoto, avenida Epaminondas Jácome e rua Arlindo Porto Leal orando e louvando ao Santíssimo Sacramento.

Durante todo o percurso, a hóstia consagrada, um dos símbolos do Corpus Christi, foi conduzida pelo bispo Joaquin Pertiñez, líder da igreja católica no Acre. O bispo recordou que a data é um momento de comunhão cristã e celebração do corpo de Cristo.

A programação do Corpus Christi teve início cedo, ainda pela manhã, com os tradicionais tapetes feitos de TNT com desenhos de símbolos cristãos estendidos nos arredores da Catedral Nossa Senhora de Nazaré.