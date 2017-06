Na casa de Jorge Viana, no Condomínio Ipê, líderes do PT se reúnem para debater pré-candidaturas ao governo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 15/06/2017 22:00:34

Em reunião fechada na casa do senador Jorge Viana, no Condomínio Ipê, nesta quinta-feira, 15, sem sequer uma foto para postar no Facebook, líderes do PT discutiram as pré-candidaturas da FPA ao governo do Acre.

Estavam presentes, os quatro pré-candidatos governistas: Marcus Viana, Nazaré Araújo, Daniel Zen e Emylson Farias, e ainda os deputados estaduais e federais do PT, o anfitrião Jorge Viana e o governador Sebastião Viana.

O presidente do PT, Daniel Zen, emitiu uma nota informando a realização da reunião, mas se limitando a repetir que a FPA vai continuar buscando a “unidade interna” e a discussão “democrática e plural” em torno das quatro pré-candidaturas ao Palácio Rio Branco.

A reunião acontece em um momento de polêmicas e contrariedades nos bastidores do Partido dos Trabalhadores.

Nesta semana, o secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Braga, contrariou, por meio de uma postagem no Facebook, o senador Jorge Viana. O senador chama de “laboratório” a existência de vários nomes como pré-candidatos e acredita que é a vez de Marcus Viana concorrer ao Palácio. Mas Cesário lembrou que o “PT não tem dono” e que ninguém está acima das instâncias do partido.