Igreja Católica celebra o Corpus Christi nesta quinta-feira com procissão em Rio Branco

Da redação ac24horas 15/06/2017 10:03:20

A igreja católica comemora nesta quinta-feira, 15 de junho, o Corpus Christi, termo que vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. Essa é a data em que a igreja celebra solenemente o mistério da Eucaristia – o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

O padre Massimo Lombardi, da igreja católica no Acre, recorda que hoje é dia de relembrar o sacrifício de Jesus.

“Nos reunimos freqüentemente para celebrar a Eucaristia, para fazer a memória de Jesus que entregou sua vida por todos nós”, diz o padre

Procissão de Corpus Christi

Em celebração ao Corpus Christi, católicos realizam na tarde desta quinta-feira, uma procissão pelas ruas e avenidas do Centro de Rio Branco. “Que a Procissão de hoje aumente a fé na tua presença ao lado de todos nós peregrinos nas estradas deste mundo desigual, cresça em nós a vontade de sermos missionários, visitando, escutando e acolhendo”, pede o líder espiritual.