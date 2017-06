Homem invade secretaria de Porto Walter, causa danos e não é preso porque delegacia estava fechada

Archibaldo Antunes 15/06/2017 08:59:31

A delegacia de Porto Walter passa a maior parte do tempo de portas fechadas. Isso ocorre porque o município dispõe de apenas um agente de Polícia Civil, que sozinho não consegue atender à quantidade crescente de ocorrências criminais. A denúncia foi feita ao ac24horas pelo vereador Rosildo Cassiano (PSD), que chegou a relatar o fato em ofício enviado ao secretário de Segurança Pública do Estado, Emylson Farias.

Na noite de ontem, 13, um homem embriagado, conhecido na cidade por “Chiquinho Pezão”, invadiu a Secretaria Municipal de Obras e causou diversos danos ao patrimônio público. Ele nem sequer foi detido por policiais militares, sob a alegação de que a delegacia não estava funcionando. O agente responsável pelo funcionamento do prédio teria se deslocado a Cruzeiro do Sul para acompanhar a transferência de um preso.

Segundo Rosildo, até o padrão de luz do prédio público foi danificado, o que deixou o órgão sem energia elétrica nesta quarta-feira.

Com o efetivo da Polícia Civil reduzido a um único servidor, a criminalidade tem aumentado em Porto Walter, assegura o vereador do PSD. Ele afirma que até mesmo sandálias estão sendo furtadas das portas das residências, em plena luz do dia.